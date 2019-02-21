Египетский спутник EgyptSat-A выведен на орбиту несмотря на низкий перигей

Египетский спутник выведен на целевую орбиту, всё прошло штатно. Об этом вечером 21 февраля заявил официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Ранее сообщалось, что после запуска специалисты зафиксировали низкий перигей разгонного блока «Фрегат», однако, Устименко отметил, что блок оснащён системой для нивелирования возможных ошибок при выведении ракетой-носителем. Ошибка составляла 57 километров, но «Фрегат» смог её исправить, благодаря чему спутник EgyptSat-A был выведен на орбиту. Теперь он передаёт телеметрию, его солнечные батареи находятся в раскрытом состоянии.