Путин подписал указ о призыве запасников на сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю: призывать в 2019 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – говорится в тексте указа.

Путин также постановил проводить военные сборы в сроки, согласованные с органами исполнительной власти регионов. Исключением являются проверочные сборы, сроки проведения которых определяются Минобороны России.

Данным указом правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 21 февраля.