Студенты из эвакуированного общежития ИТМО простояли на морозе 7 часов. Причина – нехватка кинологов

Студенты Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики вынужденно простояли на Белорусской улице 7 часов в ожидании окончания проверки здания. Об этом «Фонтанке» вечером 21 февраля сообщил учащийся по имени Владимир.

– Уже третий день приходят сообщения о заминировании Университета ИТМО и его общежитий. Сегодня в 14.30 в общежитие на Белорусской улице объявили об эвакуации. Сейчас 20.37, а студентов и других жильцов до сих пор не пускают обратно. Причина – у кинологов очень много заявок, мы стоим в очереди, и до нас не могут доехать! А на улице мороз! – резонно отмечает молодой человек.

Владимир добавил, что все расходятся куда могут – к друзьям, в кинотеатры и торговые центры.

В пресс-службе ИТМО «Фонтанке» подтвердили задержку. По информации представителя вуза, около 21.30 проверка была окончена, а студентов запустили в корпус. Пресс-секретарь отметила, что учащиеся мёрзли на улице не по вине университета.

Практически каждый раз при массовой эвакуации некоторым учреждениям приходится часами ждать специалистов, которые могут осмотреть здание. Причина одна – в Петербурге не хватает кинологов для подобных форс-мажоров, которые, кажется, уже стали обыденностью.

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