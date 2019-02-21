"Зенит" выигрывает у "Фенербахче" после первого тайма, но уступает туркам по сумме двух матчей

Петербургский "Зенит" со счётом 2-1 ведет в домашней игре с турецким "Фенербахче", но уступает за счёт пропущенного на своём поле мяча.

Напомним, что в Стамбуле зенитовцы уступили с счётом 1-0. В сегодняшней игре первыми открыли счет петербуржцы – Оздоев забил в самом начале ответного матча 1/16 Лиги Европы. Затем первым мячом за "Зенит" отличился нападающий сборной Ирана Сердар Азмун. Но в самой концовке Мехмет Топал отыграл один мяч и сделал счёт некомфортным для хозяев.