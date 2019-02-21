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21.02.2019 21:39
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В Венесуэле против оппозиционеров применили слезоточивый газ

Национальная гвардия Венесуэлы перекрыла движение каравану машин парламентариев, направляющихся на границу с Колумбией для встречи гуманитарной помощи, и использовала слезоточивый газ и дробь, сообщает канат VPI TV в своем Twitter.

По данным канала, гвардия перекрыла проезд к тоннелю Кабрера в штате Карабобо трейлерами, препятствуя доступу каравана машин. Также, по словам депутата Арнольбо Бетинеса, военные использовали слезоточивый газ и дробь.

21 февраля караван машин отбыл из Каракаса на границу с Колумбией для встречи груза гуманитарной помощи, в составе каравана – автобусы с депутатами оппозиционного парламента и главой Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуаном Гуаидо, объявившим себя президентом.Оппозиция объявила, что поставки гуманитарной помощи в страну начнутся 23 февраля. Правительство Николаса Мадуро категорически не намерено разрешать ее доступ на территорию страны. Мадуро объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.

Центры сбора помощи действуют в колумбийской Кукуте, в бразильском штате Рорайма и на острове Кюрасао. Накануне власти Венесуэлы закрыли свои морские границы с Малыми Антильскими островами, куда входит Кюрасао.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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