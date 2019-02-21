В Комарово поезд «Аллегро», идущий в Петербург, насмерть сбил 70-летнюю пенсионерку

Пенсионерка погибла под колёсами поезда «Аллегро» в Курортном районе Петербурга. Женщина надеялась перебежать пути перед идущим составом, но не успела.

Как рассказали «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, всё произошло в 10.35 21 февраля. 70-летняя женщина в районе железнодорожной станции «Комарово» перебегала пути на запрещающий сигнал. Пенсионерка переоценила силы и не успела добежать до безопасного места. Состав, движущийся из Хельсинки в Петербург, сбил пенсионерку. Реакция машиниста и последующее экстренное торможение не спасли ей жизнь.