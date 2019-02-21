Автор массовых минирований в Петербурге устал от Владимира Путина и начал рассылать письма за подписью Барака Обамы

На шестой день массовых минирований и эвакуаций в Петербурге электронный террорист сменил подпись. Теперь он представляется не нынешним президентом России, а отставным главой США.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 21 февраля торговые центры получили электронное письмо с ранее не встречавшегося в рассылках адреса obeeeeeeeeeeeeeeema@lenta.ru и подписью «Барак Хуссейн Обама». Содержание угрозы осталось прежним:

«Поздравляем Вас, здание заминировано. Бомба без запаха, корпус из пластика, металлодетекторы не обнаружат, собаки не найдут. Есть урановые и ртутные заложения. Будьте осторожны – бомба реагирует на движения, вибрацию, звуки. Таймер автоматически активировался с момента открытия письма. Желаем попасть в рай! Сегодня у Вас это получится. Помните о УК РФ 205.6. Несообщение о преступлении».

Преступники требуют с каждой организации по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки. Сегодня в Петербурге лжеминеры сорвали бесплатный день в Эрмитаже, а также снова прошлись по вузам, ТРЦ и медицинским учреждениям.