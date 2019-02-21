Объявлен стартовый состав «Зенита» в ответном матче Лиги Европы с «Фенербахче». Игроки прибыли на стадион в клубах дыма от файеров

Петербургский футбольный клуб «Зенит» определил стартовый состав на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Об этом 21 февраля сообщается на сайте клуба.

На воротах сыграет Андрей Лунев; в защите — Александр Анюков (капитан команды), Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий и Игорь Смольников; в полузащите — Вильмар Барриос, Магомед Оздоев и Эрнани; в нападении — Себастьян Дриусси, Сердар Азмун и Артем Дзюба. В запасе остались Михаил Кержаков, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Роберт Мак, Антон Заболотный. На стадион команда прибыла в клубах дыма от файеров — так ее поприветствовали болельщики.

Первую игру в Стамбуле «Зенит» проиграл со счетом 1:0. Напомним, сегодня матч начнется в 20:55, из-за его проведения продлено время работы станций метро «Беговая», «Новокрестовская» и «Крестовский остров» – все они будут открыты на вход до часу ночи.