Всех школьников, госпитализированных после «Диаскинтеста», выписали из больницы. Серию препарата изымают из обращения

Учащиеся школы № 72 Калининского района выписаны из больницы, куда были госпитализированы 19 февраля после аллергопробы на туберкулез. Однако серия «Диаскинтеста» (современный препарат для выявления латентных форм туберкулеза), который вводили школьникам, больше использоваться не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Об этом 21 февраля заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

Там уточнили, что тошнота и головокружение, на которые жаловались дети, – псевдоаллергическая реакция организма, которая является побочным действием препарата. Однако столь массовое недомогание далеко от нормы.

«Учитывая, что случай имел массовый характер, в настоящее время надзорными органами проводится проверка, данная серия препарата изымается. На совещании в Комитете по здравоохранению было принято решение временно приостановить использование «Диаскинтеста» до выяснения причин случившегося», – отметили в пресс-службе детского омбудсмена.

Напомним, 19 февраля в школе на Ушинского плохо себя почувствовали 14 пятиклассников. 11 из них были госпитализированы. За 11 дней до этого плохо стало пятиклассникам из Ломоносова. Изначально чиновники утверждали, что школьники инсценировали симптомы из-за страха перед уколом.

20 февраля ведущие профессора и главный детский фтизиатр России Валентина Аксёнова пришли к выводу, что в недомогании детей виновата «ситуационная вегетативная реакция». Иначе говоря, ответ организма на страх перед введением подкожной инъекции. А «Диаскинтест» ни при чем.