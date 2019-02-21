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Общество
21.02.2019 21:18
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«Подошла к нему на детской площадке, прижала его ногой и начала ухо отворачивать». Пять историй о том, как читатели «Фонтанки» справлялись со школьными хулиганами

Пять историй о том, как читатели «Фонтанки» справились со школьными хулиганами.

«Подошла к нему на детской площадке, прижала его ногой и начала ухо отворачивать». Пять историй о том, как читатели «Фонтанки» справлялись со школьными хулиганами

pixabay.com

В Приморье родители учеников школы №2 в поселке Большой Камень устроили самосуд над пятиклассником: взрослые завели мальчика в туалет и окунули головой в унитаз. Свой поступок они объяснили отчаянием: пятиклассник терроризировал их детей, приносил в школу нож, портил вещи, а одну девочку отправил на больничную койку с подозрением на разрыв селезенки. Обращения к директору и завучу школы не помогали. Теперь взрослым участникам расправы грозят реальные сроки.

«Фонтанка» попросила читателей рассказать, сталкивались ли они с агрессией в адрес своих детей в школе и как удалось решить эту проблему. Мы – против самосуда, и это запрещено законом. Но в  ответ нам напомнили эпизод из фильма «Москва слезам не верит», где Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша раскидывает агрессивных подростков в подворотне со словами: "Теперь эти ребята будут всю жизнь помнить, что на всякую силу – тоже имеется большая сила".

История первая. Наиболее благополучная

«После конфликта, в результате которого девочка получила сотрясение мозга, мама зафиксировала побои и травму в травмпункте и написала заявление на имя директора школы. Школа элитная, мама мальчика-хулигана – очень нужная школе чиновница, но с ней поговорили и перевели мальчика в другой класс, где поменьше девочек-отличниц и побольше реальных пацанов. Там он и закончил. Школу».

Елена

История вторая. С протоколом

«Было дело, зашёл в класс во время урока, выволок за шкварник, чтоб вся свора наглядно видела, объяснил на ему понятном, потом обратно извиняться в класс завел. Более об этом хулигане не слышал. Не бил. Участковый потом домой заходил, пообщались, заполнил протокол. На этом всё закончилось»

Александр

История третья. О женском подходе

«Когда мою дочь пнул в живот такой же отморозок, я просто подошла к нему на детской площадке, когда он сидел на качелях, прижала его ногой и начала ухо отворачивать. При этом говорила ему, что не пойду жаловаться к директору или маме, а сделаю кое-что похуже. Сразу отстал!»

Светлана

История четвертая. Коллективная

«В 2016 году в наш класс пришли новенькие. Среди них был мальчик Вася. По каким-то причинам он не влился в коллектив класса: постоянно дрался с детьми, кусался, портил вещи. Договориться с мамой не удавалось, она просто не слышала нас. Напротив, она считала, что это ее сына все обижают.

Тогда родители пошли с письменной жалобой к директору и к сотруднику органов полиции по работе с несовершеннолетними. Заявление приняли не сразу, нас долго уговаривали решить вопрос иначе. Тогда на родительском собрании мы всем классом высказали все, что думаем, матери этого мальчика и указали на дверь. Только тогда мать согласилась на школьного психолога. В результате мальчик продолжает учиться в нашем классе, ему все так же недостает воспитания, но масштабы бедствия уменьшились. Скорее всего, он останется на второй год».

Анонимный автор

История пятая. Архивная

«Столкнулся с такой ситуацией более 20 лет назад, когда мой сын учился в начальной школе. Был один хулиган в классе, держал всех в страхе. Жаловаться на него дети боялись, поскольку у хулигана этого был брат-старшеклассник, поведением такой же и с соответствующим авторитетом. Их мама работала в райадминистрации (на простой должности), а отец был офицер Внутренних войск, часто уезжал в командировки. Учительница на жалобы не реагировала: пакости творились во время переменок,в раздевалке и на улице после уроков. Я с этим пацаном неоднократно разговаривал серьезно, но успеха это не имело. Однажды сын пришел весь в грязи,в порванной куртке,с полупустым рюкзаком. Выяснилось, что по моему совету на перемене он дал отпор этому хулигану. А после урока ему отомстили: поколотили, вываляли в луже, выбросили всё из портфеля. Жена на следующий день пошла к директору школы. Ответ: разберитесь со своим ребенком, он первый начал, обидел мальчика на перемене. Однажды после уроков сына поколотили (втроем) и забросили его шапку на козырек крыльца. На следующий день я пришел к концу уроков, но стоял незамеченным за углом школы. И вот вышла та же троица и стали кого то ждать; как оказалось,моего сына. Они окружили его и в этот момент подошел я. Они — врассыпную, но главаря я поймал. Он сразу заверещал, стал звать на помощь. Я ему сказал: «Еще раз обидишь-будет плохо». Он вывернулся и пнул меня. Я отвесил ему оплеуху. Произошло это почти автоматически, да и не сильно, все-таки он ребенок. Он тут же упал на землю и стал кататься и кричать. Сбежались дети, вышла какая то учительница… Вечером позвонили из милиции, сказали, что был звонок из травмпункта по поводу избиения ребенка. Вызвали в отделение. Потом позвонил отец хулигана, назначил, как говорили в то время, "стрелку".

Я на эту встречу явился не один,с реальными ребятами. С другой стороны были: отец (в форме), мать и старший брат с двумя приятелями. Мои товарищи были опытными и не на таких "стрелках" бывали. Поэтому диктовали они. Итог: обещание с нашей стороны никаких силовых действий не предпринимать, сына перевести в другую школу. С их стороны — отказ писать заявление и предъявлять претензии. Такие вот были времена. Многие вопросы решались с помощью "пацанов",  даже школьные».

Алексадр

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