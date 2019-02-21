«Происки ведутся». Элла Памфилова рассказала в Петербурге о попытках вернуть досрочное голосование на выборах

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что не позволит вернуть на выборах досрочное голосование. Об этом она сообщила 21 февраля на встрече с участниками избирательного процесса в Петербурге.

Вопрос о возвращении досрочного голосования задала депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева. Она заметила: публично декларируется, что досрочного голосования на муниципальных выборах в 2019 году не будет, но при этом постоянно появляются слухи о возвращении «досрочки». По мнению Дмитриевой, такое голосование приведёт к массовым нарушениям, как это было в 2014 году (подвоз бюджетников, голосование по спискам и так далее).

В ответ Памфилова подтвердила, что попытки вернуть досрочное голосование предпринимаются.

«Действительно, есть происки и попытки это провести, не мытьем, так катаньем. Но мы не позволим», – заявила она. Памфилова добавила, что надеется, что возможностей ЦИКа хватит, чтобы этому противостоять.

Также участники встречи пожаловались на то, что информация о действиях избирательных комиссий муниципальных образований в большинстве своём недоступна для избирателей. В ответ Памфилова предложила публиковать то, что возможно по закону, на сайте Горизбиркома.