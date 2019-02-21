«Лента» начала разбирать сгоревший гипермаркет на Обводном канале. Через год магазин восстановят

«Лента» начала разбирать сгоревший гипермаркет на Обводном канале. Фотографию спецтехники, демонтирующей полуразрушенное здание, прислал 21 февраля читатель «Фонтанки».

В пресс-службе компании подтвердили, что работы ведутся по ее указанию. «Начали разбирать. В течение года планируем построить новый магазин, примерно такой же по площади», – сказала представитель ретейлера Мария Филиппова. По ее словам, возмещение по страховке компания пока не получила.

Пожар, уничтоживший гипермаркет «Лента» на Обводном канале, произошел 10 ноября. Ранее эксперты оценивали, что на его восстановление компании может потребоваться 700 млн рублей, но не исключили, что объект подвергнется более глобальной перестройке.