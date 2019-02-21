Объявленный в розыск экс-владелец «Черкизона» Исмаилов проиграл в Петербурге суд за свою репутацию

Тельман Исмаилов не смог через петербургский суд получить моральное удовлетворение за серию публикаций об уголовном деле, по которому бывший владелец Черкизовского рынка проходит обвиняемым. Репутационный вред от статей «Росбалта» он оценил в миллион рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 21 февраля, Смольнинский районный суд отказал в исковых претензиях Исмаилова к информационному агентству «Росбалт» и его главному редактору.

Беглый бизнесмен требовал признать семь статей порочащими его деловую репутацию. В публикациях рассказывалось, что Исмаилов является фигурантом уголовного дела группировки, причастной к заказным убийствам.

Следственный комитет заявил, что предпринимателю предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц в декабре 2017 года. Исмаилов был арестован заочно и объявлен в международный розыск. Иск о защите чести и достоинства он подал в Пресненский суд Москвы. Рассматривали его в Петербурге по месту регистрации «Росбалта».

Суд отклонил требования в полном объёме, статьи опровергать не нужно.