Дела семейные. Зятя Арашукова-старшего объявили в международный розыск

Зять Рауля Арашукова Руслан Агоев арестован заочно и объявлен в международный розыск. Об этом 21 февраля пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Агоева, так же, как и его тестя, подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей и создании преступного сообщества. Адвокат Сергей Шишов заявил, что его подзащитный собирается доказывать свою невиновность и подчеркнул, что «обвинение никто из задержанных не признал».

Напомним, сегодня в СМИ описали схему хищения газа в деле Арашуковых.