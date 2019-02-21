Происшествия
Дела семейные. Зятя Арашукова-старшего объявили в международный розыск
Зять Рауля Арашукова Руслан Агоев арестован заочно и объявлен в международный розыск. Об этом 21 февраля пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, Агоева, так же, как и его тестя, подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей и создании преступного сообщества. Адвокат Сергей Шишов заявил, что его подзащитный собирается доказывать свою невиновность и подчеркнул, что «обвинение никто из задержанных не признал».
Напомним, сегодня в СМИ описали схему хищения газа в деле Арашуковых.
Справка:
Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали утром 30 января на заседании Совфеда. Его лишили неприкосновенности. По версии следствия, парламентарий причастен к убийствам лидера молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и претендента на пост премьера Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова в 2010 году. Отец арестованного, советник гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков тоже задержан 30 января. Его подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей.