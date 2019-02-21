В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».

В честь Дня защитника Отечества девелопер предоставляет скидку 100 000 рублей на покупку апартаментов любого типа. Для получения бонуса необходимо внести залог и подписать ДДУ до 28 февраля 2019 г. включительно. Скидка не суммируется с другими акциями.

Апарт-комплекс «М97» расположен в престижном Московском районе Петербурга.

Удобное месторасположение комплекса позволит быстро добраться в любой район города. В 20 минутах езды находятся аэропорт Пулково и выезд на ЗСД. Будущим владельцам апартаментов также будет доступна развитая социальная, торговая, развлекательная и бизнес-инфраструктура Московского района.

Площадь участка под застройку составляет 2 173 кв. м. Здесь планируется возвести 7 578,82 кв. м, в том числе 150 апартаментов и 8 офисных помещений. На прилегающей к комплексу территории будет выполнено благоустройство.

На выбор покупателей представлены апартаменты площадью от 25,46 кв. м до 47,68 кв. м. Все помещения сдаются с качественной чистовой отделкой и меблировкой. Срок передачи ключей 4 квартал 2020 года

Для инвесторов представлены различные программы доходности.

*Сроки акции: с 20.02.2019г. по 28.02.2019 г., организатор акции: ООО «М97-Инвест», ИНН/ОГРН организатора : ИНН 7810627219. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте polis-group.ru или по тел 8 (812) 642 55 22

Справка о компании СК «Полис Групп»

Апарт-комплекс «М97» – застройщик ООО «М97 ИНВЕСТ», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents