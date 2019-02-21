Макаров продолжает «зеленый» поход на Петроградке. Территорию частного предприятия предложено включить в ЗНОП

Петербургский ЗакС опасается появления "стеклянных монстров" на Карповке и намерен наделить статусом сквера еще одну территорию в частной собственности, возле монастыря. Ее владелец уверен, что легко отобьется в суде.

фото с сайта citywalls.ru

Территория «Аккумуляторной компании Ригель» на Карповке (формально, Профессора Попова, 38) в озеленительных планах городского парламента возникла неожиданно. Ко второму чтению поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования изначальный документ перетасовали, а заодно выкинули старые и добавили новые карты. В частности, дежурно отклонили предложение о включении в ЗНОП всей территории парка «Малиновка»: спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уже много лет твердо намерен помочь построить здесь храм (хотя с нынешними высотными ограничениями в 5 метров сильно выше алтаря он не поднимется). В этой же логике оказалась еще одна поправка в законопроект: Макаров предложил — а ЗакС не возразил — внести в перечень зеленых территорий участок, принадлежащий «Аккумуляторной компании Ригель» (он соседствует с монастырём). Здесь должен появиться сквер без названия между ул. Профессора Попова и р. Карповкой».

История не новая, еще в середине 2016 года пресса сообщала о переписке между Макаровым и на тот момент губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Депутат ссылался на просьбу настоятельницы Иоанновского Ставропигиального женского монастыря: та просила не допустить появления многоэтажного дома на смежном с храмом участке, как раз на Профессора Попова, 38.

«В феврале 2016 года ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» были проведены подготовительные работы в целях дальнейшего получения градостроительного плана и реализации проекта по строительству многоэтажного здания», – встревоженно сообщал Макаров главе города. Полтавченко отвечал, что, по его данным, планируется реконструкция существующего здания. И даже если предприятие захочет построить что-то более внушительное, по закону о зонах охраны придется сохранить доминирующую роль монастыря.

Спустя 3 года Макаров снова вернулся к этому вопросу. На сайте Законодательного Собрания его поправка датирована 5 февраля, а 7-го постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рекомендовала парламентариям ее поддержать, что они и сделали. На брифинге после заседания Макаров говорил о том, что пытается избежать ландшафтной катастрофы после освобождения Карповки от промышленных площадей.

«Ригель» и «Источник», – два предприятия которые несли колоссальную оборонную нагрузку, в том числе работали для Роскосмоса, — рабочие уволены, территории готовятся к продаже, предприятия готовятся к банкротству, - сообщил спикер закса. – Всего 12 гектаров. Вы посмотрите... когда в центре Петроградской стороны появляются монстры из стекла и бетона. За это время здесь построили хоть один детский сад, школу, поликлинику? Пример Лодейнопольской показывает, как за 3 дня получается разрешение на строительство и начинают вырастать многоэтажные, превышающие все пределы монстры».

Собственно, о названном адресе уже ук тому времени вспомнили все. Опыт включения частных стройплощадок в ЗНОП по инициативе Макарова у Законодательного Собрания есть. В прошлый раз под раздачу попали компании «Аквилон-Инвест», «Балтийская коммерция», «Цветение сливы» и «Л1» (возводила комплекс бизнес-класса), закон успел подписать губернатор. Застройщики, недоуменно глядя на Смольный, сходили в городской и Верховный суды, которые подтвердили: раз Гражданский и Земельный кодексы запрещают включать в зеленые насаждения частную собственность, значит, делать этого и правда нельзя.

«Будут суды, мы это понимаем, – предваряя дальнейшие вопросы сегодня заявил Макаров. – Но наша задача - обратить на это внимание, особенно при подготовке Генплана, что когда мы начинаем передавать территорию в центре города, надо тысячу раз подумать, взвесить все десятки раз».

В НИАИ «Источник», что здесь же недалеко, на улице Даля, сообщили, что предприятие продолжает выполнение контрактов и сокращений на нем не происходило. Однако на портале сведений о банкротстве и правда накануне опубликована информация о том, что институт намерен объявить себя банкротом, а его почти стопроцентная «дочка» УК «Измеритель» – в стадии ликвидации. С «Ригелем», на первый взгляд все в порядке, компания за 2017 год показала прибыль в 40 с лишним миллионов. Это относится именно к «Аккумуляторной компании Ригель», а вот одноименный научно-производственный центр, арендовавший помещения по тому же адресу, в феврале признан банкротом. Эту структуру собственник земли учреждал вместе с «Ростехом» в расчете на взрывной рост производства экологичного транспорта. Не дождались.

Исполнительный директор «Аккумуляторной компании Ригель» Андрей Баранов расказал «Фонтанке», что предприятие загружено контрактами на несколько лет вперед. «Никакого плана застройки у нас нет и не было, он существует только в чьих-то фантазиязх, – говорит он. – «Ригель» застраивать ничего не собирается. Если господину Макарову так не терпится защитить зеленые насаждения, можно их защитить вдоль Карповки южнее территории «Ригеля». Вы посмотрите, сколько там построено прямо у воды с ограничением доступа».

Вячеслав Макаров сегодня много говорил также о «генах победителя», обороноспособности страны и необходимости служить в армии. Сам того не подозревая, Баранов вступает в заочную беседу со спикером.

«Я знаю Вячеслава Серафимовича как человека, который бьется за военное могущество нашей родины, сам офицер, – удивляется он. – И я не могу допустить мысли, что он сделает какие-то шаги, которые повредят исполнению оборонзаказа. Скорее всего, его недобросовестные люди плохо информируют или даже подставляют. Прямо на пике муниципальной избирательной компании может получиться так, что в суде оспорят поправку в закон, которая противоречит самому закону».

Если все же закон о включении частных участков предприятия в ЗНОП будет принят, план действий у «Ригеля» есть. «Подготовка административного искового заявления займет у меня минут 10, – говорит Андрей Баранов, – и в успехе я уверен абсолютно».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»