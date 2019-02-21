18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -6
$ 65.54р
74.30р
19:45 21.02.2019
Расширенный поиск

Город
21.02.2019 19:07
Печать

Макаров продолжает «зеленый» поход на Петроградке. Территорию частного предприятия предложено включить в ЗНОП

Петербургский ЗакС опасается появления "стеклянных монстров" на Карповке и намерен наделить статусом сквера еще одну территорию в частной собственности, возле монастыря. Ее владелец уверен, что легко отобьется в суде.

Макаров продолжает «зеленый» поход на Петроградке. Территорию частного предприятия предложено включить в ЗНОП

фото с сайта citywalls.ru

Территория «Аккумуляторной компании Ригель» на Карповке (формально, Профессора Попова, 38) в озеленительных планах городского парламента возникла неожиданно. Ко второму чтению поправок в закон о зеленых насаждениях общего пользования изначальный документ перетасовали, а заодно выкинули старые и добавили новые карты. В частности, дежурно отклонили предложение о включении в ЗНОП всей территории парка «Малиновка»: спикер ЗакСа Вячеслав Макаров уже много лет твердо намерен помочь построить здесь храм (хотя с нынешними высотными ограничениями в 5 метров сильно выше алтаря он не поднимется). В этой же логике оказалась еще одна поправка в законопроект: Макаров предложил — а ЗакС не возразил — внести в перечень зеленых территорий участок, принадлежащий «Аккумуляторной компании Ригель» (он соседствует с монастырём). Здесь должен появиться сквер без названия между ул. Профессора Попова и р. Карповкой». 

История не новая, еще в середине 2016 года пресса сообщала о переписке между Макаровым и на тот момент губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Депутат ссылался на просьбу настоятельницы Иоанновского Ставропигиального женского монастыря: та просила не допустить появления многоэтажного дома на смежном с храмом участке, как раз на Профессора Попова, 38. 

«В феврале 2016 года ОАО «Аккумуляторная компания «Ригель» были проведены подготовительные работы в целях дальнейшего получения градостроительного плана и реализации проекта по строительству многоэтажного здания», – встревоженно сообщал Макаров главе города. Полтавченко отвечал, что, по его данным, планируется реконструкция существующего здания. И даже если предприятие захочет построить что-то более внушительное, по закону о зонах охраны придется сохранить  доминирующую роль монастыря.

из поправки к проекту закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Спустя 3 года Макаров снова вернулся к этому вопросу. На сайте Законодательного Собрания его поправка датирована 5 февраля, а 7-го постоянная комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам рекомендовала парламентариям ее поддержать, что они и сделали. На брифинге после заседания Макаров говорил о том, что пытается избежать ландшафтной катастрофы после освобождения Карповки от  промышленных площадей. 

«Ригель» и «Источник», – два предприятия которые несли колоссальную оборонную нагрузку, в том числе работали для Роскосмоса, — рабочие уволены, территории готовятся к продаже, предприятия готовятся к банкротству, -  сообщил спикер закса. – Всего  12 гектаров.  Вы посмотрите... когда в центре Петроградской стороны появляются монстры из стекла и бетона. За это время здесь построили хоть один детский сад, школу, поликлинику? Пример Лодейнопольской  показывает, как за 3 дня получается разрешение на строительство и начинают вырастать многоэтажные, превышающие все пределы монстры». 

Собственно, о названном адресе уже ук тому времени вспомнили все. Опыт включения частных стройплощадок в ЗНОП по инициативе Макарова у Законодательного Собрания есть. В прошлый раз под раздачу попали компании  «Аквилон-Инвест», «Балтийская коммерция», «Цветение сливы» и «Л1» (возводила  комплекс бизнес-класса), закон успел подписать губернатор. Застройщики, недоуменно глядя на Смольный, сходили в городской и Верховный суды, которые подтвердили: раз Гражданский и Земельный кодексы запрещают включать в зеленые насаждения частную собственность, значит, делать этого и правда нельзя.

«Будут суды, мы это понимаем, – предваряя дальнейшие вопросы сегодня заявил Макаров. – Но наша задача -  обратить на это внимание, особенно при подготовке Генплана, что когда мы начинаем передавать территорию в центре города, надо тысячу раз подумать, взвесить все десятки раз». 

В НИАИ «Источник», что здесь же недалеко, на улице Даля, сообщили, что предприятие продолжает выполнение контрактов и сокращений на нем не происходило. Однако на портале  сведений о банкротстве и правда накануне опубликована информация о том, что институт намерен объявить себя банкротом, а его почти стопроцентная «дочка» УК «Измеритель» – в стадии ликвидации. С «Ригелем», на первый взгляд все в порядке, компания за 2017 год показала прибыль в 40 с лишним миллионов. Это относится именно к «Аккумуляторной компании Ригель», а вот одноименный научно-производственный центр, арендовавший помещения по тому же адресу, в феврале признан банкротом. Эту структуру собственник земли учреждал вместе с «Ростехом» в расчете на взрывной рост производства экологичного транспорта. Не дождались. 

Исполнительный директор «Аккумуляторной компании Ригель» Андрей Баранов расказал «Фонтанке», что предприятие загружено контрактами на несколько лет вперед. «Никакого плана застройки у нас нет и не было, он существует только в чьих-то фантазиязх, – говорит он. – «Ригель» застраивать ничего не собирается. Если господину Макарову так не терпится защитить зеленые насаждения, можно их защитить вдоль Карповки южнее территории «Ригеля». Вы посмотрите, сколько там построено прямо у воды с ограничением доступа». 

Вячеслав Макаров сегодня много говорил также о «генах победителя», обороноспособности страны и необходимости служить в армии. Сам того не подозревая, Баранов вступает в заочную беседу со спикером.

«Я знаю Вячеслава Серафимовича как человека, который бьется за военное могущество нашей родины, сам офицер, – удивляется он. – И я не могу допустить мысли, что он сделает какие-то шаги, которые повредят исполнению оборонзаказа. Скорее всего, его недобросовестные люди плохо информируют или даже подставляют. Прямо на пике муниципальной избирательной компании может получиться так, что в суде оспорят поправку в закон, которая противоречит самому закону».

Если все же закон о включении частных участков предприятия в ЗНОП будет принят, план действий у «Ригеля» есть. «Подготовка административного искового заявления займет у меня минут 10, – говорит Андрей Баранов, – и в успехе я уверен абсолютно». 

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
21.02.2019 18:26

В «Полис Групп» скидка 100 000 руб. на апартаменты в комплексе «М97»

Компания «Полис Групп» запустила новую акцию* на приобретение апартаментов в комплексе «М97», который возводится в 3 минутах ходьбы от ст. м. «Московские ворота».
Glorax Development
21.02.2019 16:54

Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.
Glorax Development
21.02.2019 16:32

Предложения февраля в проектах Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.
Glorax Development
21.02.2019 16:19

В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.
ЗАО «Ленстройтрест»
21.02.2019 15:17

Условия послабления для застройщиков по эскроу-счетам необходимо прояснить

Инициатива Минстроя по освобождению от перехода на эскроу-счета объектов, готовых не менее чем на 30%, призвана помочь застройщикам перейти на работу по новым правилам, однако необходимо прояснить методику расчета готовности объектов. Таким мнением поделилась генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
21.02.2019 12:48

В Санкт-Петербургском вузе реализован проект вендинг-прачечной

В прачечных самообслуживания, расположенных в общежитиях Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), теперь можно расплатиться безналично. Проект реализован вузом, Банком «Санкт-Петербург», компаниями INPAS/ «ПРИМИ КАРТУ!» и «Ландромат.ру».
Setl City
21.02.2019 12:34

Весной Setl Group приступит к благоустройству набережной ЖК «Невские паруса»

В апреле Setl Group начнет работы по благоустройству берега Невы у жилого комплекса «Невские паруса». Будет проложена прогулочная дорожка, высажены деревья и кустарники.
фото предоставлено компанией Econet Oy
21.02.2019 11:00

Econet поставит очистное оборудование на целлюлозный завод Коряжмы

Компания Econet и российская компания «Группа «Илим»» подписали контракт на 2,5 млн. евро на поставку оборудования для очистных сооружений целлюлозного завода в г. Коряжма.
СК «Полис Групп»
20.02.2019 17:56

Рассрочка от застройщика на покупку апартаментов «М97»: 20% сейчас, остаток через 3 месяца

Покупателю достаточно внести 20% от стоимости в течение 5 рабочих дней с даты подписания ДДУ, остаток – 80% - через 90 дней с даты подписания ДДУ. При этом цена сохраняется как при 100% оплате.
RBI
20.02.2019 17:34

RBI предложит покупателям коммерческих помещений участие в аукционе

Компания RBI (входит в Группу RBI) проведет аукцион по продаже коммерческих помещений повышенного спроса. Среди представленных лотов – помещения в ЖК Futurist на Барочной улице, которые впервые выводятся в продажу.
«Аквилон Инвест»
20.02.2019 16:37

Спрос на новые квартиры с меблировкой в Петербурге растет

По данным аналитического центра «Аквилон Инвест», более 60% покупателей квартир в жилом комплексе All Inclusive, где можно выбрать варианты «под ключ» с чистовой отделкой, мебелью и техникой, предпочитают именно такую комплектацию.
ГК «КВС»
20.02.2019 16:32

В ГК «КВС» в Санкт-Петербурге впервые квартиру купили через интернет-магазин

Счастливым обладателем комфортной двухкомнатной квартиры в жилом комплексе «Кирилл и Дарья» стал 42-летний житель Северной столицы. Покупатель по окончании сделки рассказал, что новым сервисом от компании «КВС» вполне доволен. Отсутствие необходимости для совершения сделки ездить в офис продаж позволило ему сэкономить время, а интерфейс на сайте оказался удобным для использования.