Европейцам доплачивают, если они ездят на работу на велосипеде

Нидерланды заслуженно считают себя самой «велосипедной» страной в мире. И правда, велосипедов тут больше, чем людей, и почти половину всех поездок на работу голландцы совершают на двух колесах.

Однако дело не только в том, что страна относительно плоская, и ездить тут, крутя педали, легко. И даже не в развитой сети выделенных велодорожек. Дело в том, что голландцам доплачивают за то,что они ездят на велосипедах на работу.

За каждый километр на велосипеде голландец может получить дополнительно 19 евроцентов налогового вычета, пишет 21 февраля сайт World Economic Forum. Во многих странах действует подобная система для тех, кто использует свой личный автомобиль для бизнеса: сумма, потраченная на поездки «по делам», вычитается из налогооблагаемой базы, таким образом уменьшая сумму налога.

Обычно это некая фиксированная сумма за каждый километр пробега. В случае с велосипедами вы просто ездите на работу и с работы и даже не тратитесь на бензин, а наоборот фактически зарабатываете деньги. Не говоря уж о здоровом образе жизни.

В Голландии, согласно исследованиям, четверть всех поездок (включая половину поездок на работу) совершается именно на велосипедах. Но меры по «велосипедизации» населения принимаются и в других странах.

В Британии действует система, при которой работодатель может приобрести велосипед для своего работника со скидкой и без налога с продаж и передать его в лизинг, то есть за небольшую ежемесячную плату. Если же работник использует свой собственный велосипед, то он может получать компенсацию в размере 14 евроцентов за километр (22 за милю).

Аналогичная система безналоговых продаж велосипедов для работников действует в Бельгии, причем плата за эксплуатацию собственных двухколесных машин еще выше, чем в Голландии. А в Люксембурге существует фиксированный налоговый вычет в размере 300 евро, который можно использовать на покупку двухколесного транспорта.

Отметим, что «экономические» меры в виде всевозможных налоговых вычетов и дотаций во многих европейских странах сочетаются с усилиями по развитию велосипедной инфраструктуры, в первую очередь сети велодорожек и мест отдыха для велосипедистов. В результате этих усилий популярность велосипеда как транспортного средства для ежедневных поездок растет настолько, что, например, в соседней Финляндии довольно большое количество людей ездят на них круглогодично, даже несмотря на снег и мороз.