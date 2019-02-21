После массовой драки в московском кафе задержан боевик, готовивший покушение на Кадырова

В Москве задержали подозреваемых в убийстве 52-летнего Гариба Оруджева после массовой драки в столичном кафе «Неолит». Среди мужчин оказался боевик, готовивший покушение на Рамзана Кадырова в нулевых.

Об этом 21 февраля пишет «Московский комсомолец». Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что всего были задержаны пятеро. Один из них, 35-летний Лорс Хамиев, бывший участник бандформирований, отбывал наказание за подготовку покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова. Ему и еще одному участнику после недавней перестрелки было предъявлено обвинение. 19 февраля Кузьминский суд арестовал их. Избрания меры пресечения дожидаются ещё трое.

Убийство 52-летнего Гариба Оруджева произошло вечером 14 февраля. В СМИ сообщали о массовой драке со стрельбой у кафе «Неолит» в Москве. В драке принимали участие более 50 человек. Нападавшие приехали на машинах с номерами Чечни. Позже арендатор кафе, азербайджанец Яшар Алиев, заявил, что в помещение ворвались около 40 – 50 чеченцев, вооруженных травматическим оружием. Он уточнял: «...слышал, что причиной может быть оскорбление чеченца моими земляками», однако понятия не имел, в чем именно заключается конфликт.

Серьёзность инцидента подтверждает то, что его обсудили депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, которого в СМИ называли правой рукой Рамзана Кадырова, и посол Азербайджана Полад Бюль-бюль-оглы. Они заявили, что происшествие спровоцировано «третьими силами», однако это не сможет «поломать дружбу» между азербайджанцами и чеченцами.

Личности нападавших заинтересовали правоохранителей. Позднее стало известно, что один из них подозревается в террористической деятельности.