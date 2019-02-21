«Отказываться от своих принципов я не намерен». Лидер псковского «Яблока» Лев Шлосберг обратился в СК после угроз в свой адрес

Руководитель псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного Законодательного собрания Лев Шлосберг обратился в Следственный комитет после угроз в свой адрес. Об этом сам Шлосберг 21 февраля рассказал «Фонтанке».

Фото: Владимир Жилинский

«Минувшей ночью на вывеску общественной приёмной псковского «Яблока» неизвестным была наклеена записка с угрозами в мой адрес. Мною подано заявление в Следственный комитет по части 2 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. – Прим. ред.). Обыски в служебном помещении «Яблока» на прошлой неделе — это связанная история. Это часть устрашения. Учитывая, что обыск не подействовал, решили прислать записочку. Не подействует записочка, могут прислать ещё что-нибудь. Мне не страшно. Менять свой рабочий график, отказываться от своих принципов я не намерен. Могу сказать, что заказчики уголовного дела против псковского «Яблока» и люди, отправившие человека с угрозами к нашим дверям, – это одни и те же люди», – заявил Лев Шлосберг.

В сентябре 2018 года в Пскове было возбуждено уголовное дело после того, как яблочники призвали избирателей ставить кресты напротив каждого кандидата в избирательных бюллетенях на выборах губернатора региона. Кандидат от «Яблока» снялся с выборов. В партии объясняли это решение угрозами в адрес кандидата, который является главой одного из районов области.

В конце 2018 года «Эхо Москвы» в Пскове получило предупреждение Роскомнадзора за реплику журналиста Светланы Прокопьевой, коллеги Льва Шлосберга по газете «Псковская губерния». В феврале 2019 года за ту же реплику радиостанция была оштрафована на 150 000 рублей, «Псковская лента новостей» за публикацию реплики была оштрафована на 200 000 рублей. Сама Прокопьева стала подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма. У неё дома прошёл обыск. Журналистка отказалась общаться со следователями, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ.

13 февраля следователи пришли с обыском в офис псковского «Яблока» по делу о незаконной агитации. Лев Шлосберг назвал обыск незаконным, поскольку работа следователей в его рабочем кабинете должна иметь соответствующую санкцию суда, но следователи не предоставили таких документов.

После этого движение в защиту прав избирателей «Голос» обратилось к генеральному прокурору России Юрию Чайке и главе ЦИК Элле Памфиловой в связи с уголовным преследованием активистов за призыв голосовать «за всех». В «Голосе» указали на то, что за аналогичный призыв мэра Москвы Сергея Собянина, который он озвучил тогда же, в 2018 году, никаких следственных действий не последовало.