Автоматические тормоза на автомобилях хотят сделать обязательными

Начиная со следующего года на новых автомобилях и легких коммерческих грузовиках может появиться система автоматического торможения. Сорок стран во главе с Японией и Европейским союзом (исключая США и Китай) достигли соглашения по вопросу об обязательном применении таких систем.

В соответствии с новыми правилами, принятыми Европейской экономической комиссией ООН на этой неделе, все продаваемые автомобили должны быть оснащены датчиками, которые отслеживают препятствия, будь то пешеход или автомобиль, сообщает Motioncars. Если система сочтет столкновение неизбежным, а водитель своевременно не реагирует, тормоза должны активироваться автоматически.

Advanced Emergency Braking Systems (AEBS) будет работать при скоростях 60 км/ч и ниже, то есть в основном в городских условиях. Согласно исследованиям, она позволит как минимум на 38 процентов снизить количество ДТП, поскольку их подавляющее большинство как раз и связано с несвоевременным торможением.

Системы автоматического торможения уже устанавливаются на некоторых моделях Tesla, Mercedes-Benz, Toyota и Volvo, но пока добровольно. Однако теперь установка AEBS на автомобилях, продаваемых в ЕС и Японии, становится обязательной, причем в Японии она начнет внедряться уже со следующего года. Ожидается, что в других странах это произойдет не позднее 2022 года.

При этом разработчики системы учитывали опасения некоторых экспертов, что система будет иметь приоритет над действиями человека. На самом деле водитель может в любой момент взять контроль на себя, например движением руля или нажатием на педаль газа.

Соединенные Штаты, Китай и Индия формально не участвовали в соглашении, поскольку они хотят сохранить приоритет своих национальных правил над рекомендациями ООН, особенно когда речь идет об автомобильной промышленности. Об участии России в работе над документом не сообщается.