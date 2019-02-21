Хостелам дали отсрочку. Госдума приостановила рассмотрение тотального запрета гостиниц в жилых домах

Молниеносная реакция участников рынка не позволила форсировать принятие поправок, грозящих закрытием тысяче петербургских гостиниц.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Госдума 21 февраля не стала слушать во втором чтении законопроект «О внесении изменений в жилищный кодекс». «Ситуация требует дополнительного обсуждения», – пояснил спикер Владислав Володин, предложив его авторам еще раз пройтись по тексту поправок вместе с членами правительства. За безобидным названием документа скрываются итоги четырехлетней борьбы законодателей с владельцами хостелов. Первые говорят, что защищают жильцов, страдающих от шума и потопов. Вторые пророчат смерть законопослушного бизнеса и расцвет теневого рынка.

Идею поправок, запрещающих устраивать гостиничные номера в жилых помещениях, еще в 2015 году предложила группа депутатов во главе с Галиной Хованской («Справедливая Россия»). Хостелы не только представляют опасность для жителей соседних квартир «с точки зрения наркомании и алкоголизма, но и несут террористическую угрозу», – объясняла она.

Законопроект был в первом чтении принят в мае 2016 года, но вызвал бурный протест бизнеса. В частности, по оценке хостельеров, в случае его принятия только в Северной столице могло закрыться примерно 80% малых гостиниц, поскольку в основном они размещаются именно в жилых зданиях. Против поправок выступила Казань, тогда как мэрия Москвы, напротив, поддержала инициативу.

Проект направили на доработку. В течение следующих двух с половиной лет возможные варианты смягчения готовили члены правительства, депутаты и сами участники рынка. В частности, предлагалось разрешать открывать гостиницы в жилых домах только при согласии всех жителей подъезда, ограничить действие запрета только спальными районами, а также наделить регионы правом самостоятельно решать вопрос о хостелах.

Но редакция, появившаяся на сайте Госдумы 19 февраля, повергла участников обсуждения в недоумение. Версия, одобренная комитетом по ЖКХ для второго чтения, не учла ни одну из смягчающих поправок. И напротив, рекомендовала принять изменения, которые ужесточают требования. Она запрещает любые средства размещения в жилом фонде; использование нежилого помещения для деятельности, не предусмотренной проектной документацией, возможно только при согласии общего собрания собственников. Не меньшим удивлением стали сроки рассмотрения — дата второго чтения была назначена на 21 февраля.

Узнав о проекте, участники рынка бросились писать петицию спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в которой предупреждают о возможных последствиях. «Принятие законопроекта в той редакции, в какой он существует на данный момент, нанесет непоправимый ущерб и туризму, и цивилизованному малому бизнесу, будет уничтожена целая легальная и налаженная отрасль гостеприимства», – говорится в обращении (копии есть в распоряжении «Фонтанки»). Аналогичные воззвания были направлены спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, в Минэкономразвития и в «десятки федеральных учреждений».

В Ассоциации малых гостиниц Петербурга уверены: сейчас в Северной столице работает около 1000 малых средств размещения, от 80 до 95% находится в жилом фонде.

«Принятие новой версии, появившейся буквально из ниоткуда и со скоростью света отправившейся на второе чтение, привела бы к массовому закрытию хостелов», – прокомментировала вице-президент ассоциации Тамара Буйлова. «Это удар не только по хостелам, но и по всему малому бизнесу, который ведет предпринимательскую деятельность в нежилом фонде многоквартирного жилого дома», – добавила Яна Бабина, президент Гильдии малых средств размещения.

Письма дошли до адресатов. «Лоббисты не спят и делают все возможное, чтобы законопроект не был принят», – прокомментировал, открывая пленарное заседание 21 февраля, Владислав Володин. Перед рассмотрением законопроекта он предложил лидеру фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергею Неверову, а также главе комитета по ЖКХ и автору законопроекта Галине Хованской вновь обсудить его с Главным правовым управлением и представителями правительства. Но призвал коллег не затягивать. «Нам стыдно за то, что этот законопроект у нас четыре года уже находится», – сказал он.

«Законопроект практически изменился до такой степени, что не отражает того, что было принято в первом чтении», – заявил Сергей Неверов по итогам совещания. 25 февраля руководители парламентских фракций обсудят поправки с премьер-министром Дмитрием Медведевым, на нем будет предложено вернуться к изначальной редакции.

«Мы пришли к единому мнению, что нужно принимать закон таким, каким он был концептуально одобрен, в том числе и президентом», – сообщила на пленарном заседании Галина Хованская. Вопрос корреспондента «Фонтанки» о других возможных корректировках, предложенных правительством и бизнесом, депутат оставила без комментария.

«Никаких изменений сегодня не произошло. Что будет дальше, будем определяться к 5 марта (возможная дата повторного рассмотрения на заседании Госдумы. — Прим. ред.)», – сказала она.

Участники рынка рады отсрочке, но считают, что праздновать победу пока рано. «Первоначальная версия, о возвращении к которой заявили депутаты, – это снова тотальный запрет. То есть поправки, предложенные правительством, снова хотят проигнорировать», – прокомментировала Тамара Буйлова. По ее словам, даже принятие компромиссного варианта (с учетом поправок правительства о необходимости согласовывать размещение отеля с соседями) может повлечь закрытие до трети хостелов и малых гостиниц Петербурга.

В правительстве Петербурга пока нет единой позиции насчет размещения отелей в жилых домах. Так, комитет по туризму ранее выступил в защиту бизнеса, тогда как комитет по ЖКХ поддержал инициативу депутатов. В качестве альтернативы город предложил принадлежащие ему объекты нежилого фонда для размещения гостиниц в центре города.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете имущественных отношений, с начала действия программы было сдано в аренду 12 таких зданий и помещений, еще 23 выставлены на торги. Но, по мнению участников рынка, в случае принятия законопроекта Хованской это будет слабым утешением.

«Учитывая число объектов, которые потеряют право на работу, предложения просто не хватит», – комментирует Тамара Буйлова. У хостельеров останется единственная альтернатива — переходить на нелегальное положение. «На международных сервисах бронирования в Петербурге сегодня и так около 4 тысяч средств размещения, которые оказывают не гостиничные услуги, а работают по договору найма. Они не проходят классификацию, не платят налоги, а просто ушли в тень», – заключает она.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»