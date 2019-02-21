Брейк-данс может стать олимпийским видом спорта. У России есть реальный шанс на золото

Международный олимпийский комитет рассмотрит введение новых дисциплин для Олимпиады-2024 в Париже.

Брейк-данс, скалолазание, серфинг и скейтбординг могут стать олимпийскими видами спорта уже через несколько лет. На их введении в программу парижской Олимпиады настаивают в оргкомитете. Об этом 21 февраля сообщает издание The Telegraph.

Спортивные чиновники уже высказали поддержку нововведениям. «Мы рады, что предложение оргкомитета Олимпиады-2024 о новых видах спорта для олимпийской программы во многом соответствует реформам, ориентированным на молодежь», – говорится в заявлении МОК.

Брейк-данс уже был включен в программу на Летних юношеских играх – 2018 в Аргентине. В этой дисциплине Россия получила золото — лучшим среди мужчин стал Сергей Чернышов.