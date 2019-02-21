В Петербурге солнечная зима – ожидается до минус 12 градусов и гололедица

Снег и метели покинули Северную столицу, но весна еще далеко. Синоптики обещают минусовую температуру и гололедицу.

Как предупреждают управления МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе в пятницу, 22 февраля, будет малооблачно, без осадков, только на востоке Ленобласти возможен небольшой снег. Ветер в городе северный, северо-западный, ночью 6 – 11 м/с, днём 4 – 9 м/с, в области – до 10 – 13 м/с.

Температура воздуха в Петербурге ночью минус 10 – 12 градусов, днём минус 4 – 6, в Ленобласти ночью местами до минус 16 – 20, днём минус 3 – 8 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

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Напомним, после метели, обрушившейся на Петербург минувшим вечером, выросло число ДТП с пострадавшими. Утром 21 февраля тоже было много аварий, выросла и загруженность улиц.

На региональных трассах Ленинградской области за сутки было сброшено почти 500 километров снежных валов, от наледи очищено восемь тысяч километров дорожного покрытия и обочин. Опасные участки магистралей обработаны противогололедной смесью: чистой солью и песко-соляной смесью, сообщила пресс-служба областного дорожного комитета.

Все подрядные организации, отвечающие за содержание дорог, переведены в круглосуточный режим работы. На линии работают 391 единица спецтехники. На трассах с высокой интенсивностью движения (Колтушское шоссе, Выборгское шоссе, Дорога жизни) курсируют патрульные службы.