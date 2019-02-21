Квартиры с готовой отделкой чаще выбирают женщины. Мужчины предпочитают делать ремонт самостоятельно

Женщины намного чаще отдают предпочтение покупке квартиры с уже выполненными отделочными работами, чем мужчины. Как сообщают аналитики Glorax Development, при этом «черную» работу по предчистовой и чистовой отделке доверяют профессионалам девушки до 25 лет. Из мужчин, наоборот, квартиры с отделкой выбирает старшая возрастная группа от 55 лет, а молодые люди предпочитают заниматься сложным ремонтом самостоятельно.

Сегодня на рынке строящегося жилья Санкт-Петербурга практически в равной степени присутствует предложение с черновой (40 – 45%) и чистовой (35 – 40%) отделкой, на долю предчистовой отделки приходится около 20%. Наиболее широко данный вид отделки представлен в бизнес-классе. При этом наблюдается тенденция к увеличению доли квартир с предчистовой отделкой.

По данным аналитиков Glorax Development, жилье «под ключ» чаще всего приобретают покупатели из других регионов – таких 25%. Чистовая отделка позволяет либо сразу заселиться в новую квартиру, либо и начать сдавать ее. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривают готовые квартиры лишь в 15 – 17% случаев. Наиболее востребован данный вид отделки в массовом сегменте рынка – здесь около половины спроса приходится на квартиры «под ключ».

Также эксперты Glorax Development наблюдают новую тенденцию в новостройках комфорт- и бизнес-класса. Принято считать, что в бизнес-классе чаще приобретают жилье с черновой отделкой, так как это позволяет сделать авторский ремонт. Но в последнее время предпочтения покупателей сместились в сторону предчистовой отделки – на такие квартиры приходится около трети продаж в общей структуре сделок компании. Это объясняют возможностью все же реализовать свои дизайнерские идеи, избежав при этом серьезных вложений.