СМИ: Путин не стал в своём послании говорить о «Лидерах России» из-за задержания финалиста конкурса

Президент РФ Владимир Путин не стал подробно рассказывать о поддерживаемом властью проекте по кадровому обновлению руководства страны «Лидеры России» в своём послании Федеральному собранию. Причиной могло стать задержание финалиста конкурса 2018 года, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова по делу о мошенничестве.

Об этом 21 февраля пишет «Дождь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. Собеседники издания рассказали, что изначально у президента было в планах рассказать о «Лидерах России» более подробно, но он ограничился лишь упоминанием программы. Путин ушел от темы из-за скандального задержания Покушалова, уверен один из источников «Дождя». Правда, другой собеседник опроверг эту версию и заявил, что часть выступления «вырезали», чтобы уложиться в тайминг послания.

Заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава Евгения Покушалова задержали в Новосибирске 20 февраля. Его подозревают в мошенничестве на 1,3 млрд рублей и отмывании денег.

Евгений Покушалов родился в Томске, окончил Сибирский медуниверситет. В свои 44 года он автор и соавтор более 200 научных работ, лауреат Государственной премии в области науки и технологий 2016 года за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности среди пациентов с нарушением ритма сердца. В 2018 году в числе 300 финалистов конкурса «Лидеры России» был награждён грантом в размере миллиона рублей и получил возможность сотрудничать с наставниками из числа представителей власти и бизнеса.