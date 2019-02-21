За формализм, расточительность и неумение работать с населением. Правительство Казахстана отправлено в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отставке правительства страны «в интересах народа». Кабинет министров не добился положительных изменений в экономике и не научился работать с населением.

Соответствующий указ подписан 21 февраля. Предстоящие изменения Назарбаев незадолго до этого анонсировал в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

«Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена правительства и каждого акима», – напомнил президент. Несмотря на конституционную реформу, необходимые полномочия и независимость, принятие госпрограмм и выделение ресурсов, кабмин со своими задачами не справился, считает Назарбаев.

Рабочих мест, по его мнению, недостаточно, малый и средний бизнес не стал драйвером роста экономики, реальные доходы населения не растут, а на продукты люди вынуждены тратить все больше и больше.

«На все это накладывается неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать проблемы людей, разъяснять проводимую работу и политику», – перечисляет Назарбаев и «в интересах народа» рекомендует правительству уйти в отставку.

От нового он ждёт реальных стимулов для роста экономики и большей поддержки малообеспеченных слоёв населения. Кроме того, средства правительства, которые сейчас тратятся не по назначению, будут строго контролироваться.

Указ об отставке вступил в силу. С этого дня все члены правительства Казахстана получают приставку и.о. Исполнять обязанности они будут до утверждения нового состава.