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Бизнес-трибуна
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21.02.2019 10:16
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Зачем Санкт-Петербургу апартаменты?

Правительство РФ утвердило положение о классификации* гостиниц, к которым относятся и апарт-отели. К примеру, появились критерии, которые позволят рассчитывать количество звёзд для них.

Зачем Санкт-Петербургу апартаменты?

ПСК

Профессиональное сообщество приветствует стремление властей создать прозрачные правила и напоминает, что в Петербурге необходимо стимулировать появление новых апартаментов. Специалисты «ПСК» объясняют, почему.

Развитие туризма

Поток туристов в Санкт-Петербург растёт на 4-6% в год. После корректировки подсчётов учётом гостей, арендовавших квартиры, оказалось, что в 2018-м году город посетили не 8, а 15 млн. человек. Это значит, что на потенциальных клиентов апарт-отелей приходится почти половина турпотока. Это логично, так как в России растёт популярность внутреннего туризма, а гости из других городов предпочитают не тратить средства на дорогие отели. Учитывая, что в Петербурге сегмент гостиниц эконом-класса в дефиците, апартаменты - это вариант решения проблемы.

Важно также предоставление жилья для гостей многочисленных конгрессов, выставок и конференций, которые ежегодно проходят в Петербурге. На стажировки, обучение, рабочие и деловые командировки (в том числе длительные) в город приезжают примерно 500 000 человек в год. При этом у нас почти нет больших конгресс-отелей, известно, что накануне крупных форумов свободные номера найти проблематично, а цены на них вырастают. Апартаменты могут предложить сервис, который позволяет жить в них с привычным гостиничным комфортом, а у управляющих компаний есть партнерские программы для корпоративных клиентов.

Кроме этого, апарт-комплексы предусматривают развитие и рабочих пространств. Например, в комплексе Like от «ПСК» будет зона коворкинга. Этот формат удобнее, чем работа или деловые встречи в кафе.

Белый рынок и налоги

Апартаменты как доходные дома позволят легализовать рынок аренды жилья. Сейчас налоги с этого бизнеса в бюджет почти не поступают, а управляющие компании будут платить налоги. Для арендаторов такой формат сделает проживание комфортным и безопасным, позволит избежать непредсказуемых требований квартирных хозяев. Так, комплекс Like находится рядом с двумя крупными университетами Петербурга и может взять на себя аренду для студентов.

Отдельно стоит оговорить, что со стороны властных структур звучали предположения о том, что жильцы увеличат нагрузку на детские сады и школы. Для проектов, замаскированных под жильё, это действительно так. Но арендаторам апартаментов нужна иная инфраструктура: парикмахерские, рестораны, фитнес-центры, бассейны, рабочие пространства и т. п.

Как регулировать? Переосмыслить

В настоящее время часть решений властей направлена на то, чтобы убрать с рынка так называемое «псевдожильё». Это действительно актуальная проблема, однако количество покупателей, которые приобретают апартаменты вместо квартир, сокращается. Специалисты Colliers International подсчитали, что 2018 году от 75% до 80% сделок по покупке апартаментов сделаны именно в качестве инвестиций. А на этапе зарождения сегмента — в 2011 году, с 70% покупателей приобретали такую недвижимость для собственных нужд.

Важно, чтобы вводимое регулирование не уничтожило рынок апартаментов как таковой. Без переосмысления роли апартаментов в развитии города мы опять вернёмся к тому, с чего начинали: непониманию со стороны властей и, как следствие, односторонним санкциям, от которых страдают интересы, застройщиков, инвесторов, городского бюджета и конечных пользователей апартаментов.

Понимание специфики и особенностей этого рынка позволит увеличить поступления в бюджет города, а жителей и гостей Петербурга обеспечить комфортным, легальным временным жильём.

*http://government.ru/docs/35772

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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