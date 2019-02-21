В Финляндии местами потеплеет на 30 градусов. Суоми ждут весенние выходные

В соседнюю Суоми идёт тёплый атмосферный фронт. Потепление будет резким настолько, что, например, в Северной Лапландии столбик термометра поднимется на 30 градусов, перешагнув нулевую отметку. Об этом сообщает Ilta-Sanomat со ссылкой на Метеорологический институт страны.

В пятницу, 22 февраля, холода отступят и на юге Финляндии. Накануне выходных синоптики обещают снег, переходящий в дождь, в субботу осадки переместятся в центральные и восточные регионы, а Хельсинки озарит солнце.

На родине Санта-Клауса в Рованиеми, где сейчас -19 градусов Цельсия, к субботе будет до +6. Плюсовая температура ожидается 23 февраля по всей Финляндии. Весенние выходные финские синоптики обещают и Петербургу.