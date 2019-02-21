Лавров: Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе при участии НАТО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что у российской стороны есть информация о приглашенных в Киев представителях Североатлантического альянса для подготовки «очередного прорыва с нарушением правил прохождения этой сложной акватории» (речь идет о Керченском проливе).
«Сейчас они готовят незаконную попытку прорыва без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов. Причем опрашивают, как мне сказали, страны НАТО с приглашением направить своих представителей на эти корабли для того, чтобы вместе с НАТО прорываться через Керченский прорыв», – рассказал 21 февраля Сергей Лавров на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это «провокация», за которую необходимо «получать по рукам».
Справка:
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничего не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.