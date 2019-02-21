Glorax Development вывела в продажу новый корпус в Ligovsky City

Glorax Development

В «Первом квартале» проекта Ligovsky City на Лиговском пр,271 появилось предложение без «лишних» квадратных метров для тех, кто хочет максимально функциональную планировку.

Так, в секции «К» началась продажа квартир с минимальным метражом 33,5 кв. м. В числе преимуществ квартир этой секции: небольшое количество квартир на этаже и окна, выходящие во внутренний благоустроенный двор или на сквер, проект которого был определен на городском конкурсе в декабре.

Во втором корпусе «Второго квартала», наоборот, вышли в продажу 7 квартир площадью 91,3 кв. м. Они понравятся большим семьям с детьми. Свободные планировки позволят выделить столовую-гостиную, игровую для детей, просторную гардеробную или создать кабинет.

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/