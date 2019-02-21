Предложения февраля в проектах Glorax Development

Glorax Development

Последний зимний месяц порадует всех, кто задумался о собственной недвижимости, яркими предложениями в жилых комплексах Glorax Development.

В «Английской миле» цены на квартиры стартуют от 73 000 рублей за кв м. Для наших клиентов мы заморозили цены 2018 года. В офисе продаж на Петергофском шоссе, 78 можно посетить шоу-рум, чтобы было легче представить себе, как будет выглядеть ваш новый дом.

Ежедневно наблюдать морские пейзажи можно из окна своей квартиры в жилом комплексе Golden City, который располагается на первой береговой линии Финского залива. Стоимость квадратного метра начинается от 98 000 рублей. Создать идеальное пространство для жизни может каждый. Среди вариантов планировок – студии, квартиры «евро»-формата с просторными столовыми и двухуровневые квартиры.

Приобрести жилье в масштабном проекте Ligovsky City в историческом центре Санкт-Петербурга можно от 100 000 рублей за кв. м. Панорамные окна, богатый выбор планировочных решений, а также насыщенная инфраструктура района и хорошая локация.

В клубном доме Grand House, который расположился в 400-х метрах от Невского проспекта, стоимость квадратного метра начинается от 150 000 рублей.

Цены на квартиры в жилом комплексе «Олимп» в Подмосковье начинаются от 1,8 млн рублей. Все три корпуса введены в эксплуатацию и ожидают новоселов!

Уточнить стоимость и забронировать квартиру можно по телефону: 8 (812) 603-43-43 – в Санкт-Петербурге; 8 (495) 150-35-35 – в Московском регионе.

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Grand House - застройщик ООО "БИЗАНТ", проектная декларация на сайте http://grandh.ru/documents

ЖК «Олимп» - застройщик ООО "ЭНЕРГИЯ-9", проектная декларация на сайте http://dom-olymp.ru/docs