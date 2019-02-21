В развратном деле активистов «Весны» появилась еще одна потерпевшая - кружка из Starbucks

В Петербурге за секс-оргию с участием активиста движения «Весна» арестован 20-летний Вадим Тишкин. Ему приписывают еще один грех – попытку ограбить кофейню Starbucks на Невском проспекте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 21 февраля Калининский суд вынес постановление об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля. Обвинение ему не предъявлено.

Студент третьего курса Автодорожного колледжа Вадим Тишкин проходит подозреваемым еще по одному уголовному делу – о покушении на открытое хищение кружки из Starbucks.

Тишкин и активист «Весны» Владимир Казаченко задержаны 19 февраля в Петербурге. По версии следствия, 16-го числа в квартире активиста на Гражданском проспекте молодые люди сексуально отдохнули в компании четырнадцатилетней восьмиклассницы, сочувствующей «Весне». Об этом стало известно 18 февраля, когда школьницу задержали в Калининском районе по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В изъятом при досмотре телефоне нашлись видеозаписи квартирника. Из них следовало, что восьмиклассница не просто была свидетелем взаимных утех молодых людей, но и действенно помогала им расслабляться. Интерьер комнаты дополняли белые дорожки на столе.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 135 УК «Совершение развратных действий без применения насилия группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, не достигшего 16-летия». Санкция – от 7 до 15 лет лишения свободы.