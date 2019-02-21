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Финляндия
21.02.2019 17:04
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Финляндия взялась за борьбу с иностранцами-насильниками. Суд Оулу готовится рассмотреть первое из множества дел

В Финляндии готовится к слушанию первое из ряда дел о сексуальных преступлениях, совершённых иностранцами против несовершеннолетних в городе Оулу. Скандал на всю страну разразился в конце 2018 года, когда стало известно о множестве случаев изнасилования детей просителями убежища.

Как сообщает Ilta-Sanomat, 26 февраля перед судом Оулу предстанет приехавший с Ближнего Востока 22-летний мужчина, которого обвиняют в эксплуатации ребёнка и изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Жертвой преступника 17 ноября 2018 года стала 14-летняя девочка. Заседание будет закрытым, личные данные сторон не раскрываются, уточнили в суде.

По информации MTV, в течение зимы полиция Оулу расследовала 29 сексуальных преступлений, в которых 30 подозреваемых и 20 несовершеннолетних жертв. Подавляющее большинство подозреваемых — мужчины иностранного происхождения. Как утверждает MTV, из всех дел из категории преступлений сексуального характера против детей, которыми занимается следствие Оулу, самой молодой жертве всего два года (в этом случае под подозрением коренной финн), следующей по возрасту жертве – 10 лет.

Широкую огласку события в Оулу получили после того, как 1 декабря суд арестовал семерых иностранцев по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Затем в деле появился ещё один фигурант, его тоже отправили под стражу. Преступления в отношении девочки продолжались на протяжении 2017 и 2018 годов.

Как передаёт Yle, правительство Финляндии составило план действий по профилактике и борьбе с сексуальной преступностью. МВД предложило рассматривать заявления просителей убежища в течение шести месяцев, а после отказа помещать в изолятор, если человек представляет угрозу для общества. Также власти хотят заставить таких людей отмечаться в полиции и селиться в заранее указанном месте. Заявления об убежище от задержанных на границе предлагается рассматривать в течение месяца. МВД также намерено ускорить процесс депортации.

Ранее также сообщалось, что Финляндия тратит миллионы на возвращение просителей убежища на родину и даже предлагает деньги тем, кто готов уехать добровольно.

Справка:

В Финляндии в конце 2018-го — начале 2019 года стало известно о ряде громких преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Оулу и в Хельсинки. По статистике, каждый пятый подозреваемый в преступлениях против детей в 2018 году — иностранец. В финском обществе идёт дискуссия об ужесточении миграционной политики и об эффективности интеграции. В финском сегменте Интернета появилось видео, в котором была объявлена «охота на педофилов». Готовятся поправки к Закону о гражданстве и Закону об иностранцах. Министерство внутренних дел обновит закон о гражданстве в 2020 году.


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