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Общество
21.02.2019 16:57
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Пёс вернулся к хозяевам через 101 день после пожара, уничтожившего Парадайс. Как он выжил, подсказал запах

Пёс вернулся к хозяевам через 101 день после пожара, уничтожившего Парадайс. Как он выжил, подсказал запах

Кадр из видео в YouTube

В Калифорнии 12-летний пёс по кличке Кингстон вернулся к своим хозяевам через три месяца после исчезновения: он пропал во время пожара Camp Fire, который стёр с лица земли город Парадайс и унёс десятки жизней. Судя по запаху, собака выжила, питаясь скунсами.

Историю возвращения рассказывает 21 февраля NEWSru.com со ссылкой на USA Today. Во время пожара местные жители спасались бегством, в суматохе теряя своих питомцев. То же самое произошло с семьёй Баллехос: их пёс Кингстон породы акита-ину выпрыгнул из кузова грузовика по дороге. Поиски не дали результата. Но хозяева не теряли надежды: развешивали объявления и связывались с приютами. «Каждый вечер я просила папу об этом и и говорила, что мы должны искать его», – рассказывает маленькая Мэлих Баллехос.

В один прекрасный день собака попала в поле зрения видеокамеры добровольцев из Friends of Camp Fire Cats. Они установили ловушку, поймали Кингстона и, опознав через соцсети, передали владельцам – спустя 101 день после побега. Волонтёрам пришлось вымыть собаку, но даже после этого было очевидно, что он питался скунсами.

Видео: YouTube/ABC10

Friends of Camp Fire Cats спасли более 200 потерявшихся после пожара собак и кошек и до сих пор продолжают искать их.

В декабре 2018 года на весь мир стал известен другой пёс из Парадайса, Мэдисон. В ожидании своей пожилой хозяйки он месяц охранял пепелище, оставшееся от его дома. Собаку обнаружила волонтер по спасению животных, которая ухаживала за другим псом той же хозяйки, Мигелем. Для Мэдисона, которому пришлось пережить ещё и проливные дожди, она оставляла еду и воду. После воссоединения братья Мэдисон и Мигель поделили обязанности: Мигель стал охранять нижнюю часть сгоревшего имущества, а Мэдисон – верхнюю.

Лесной пожар Camp Fire в Калифорнии, по данным страховщиков, стал самым дорогим отдельно взятым стихийным бедствием на планете в 2018 году. Ущерб от него, по данным на начало января 2019 года, оценивался в 16,5 миллиарда долларов. Он оказался самым смертоносным за всю историю США за последние 100 лет. Погибли 86 человек (в начале декабря сообщалось о 88 погибших, позже цифра была снижена до 86), были уничтожены 13 972 дома, 528 коммерческих и 4 293 других здания.

Пёс вернулся к хозяевам через 101 день после пожара, уничтожившего Парадайс. Как он выжил, подсказал запах

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