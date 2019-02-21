Аэропорт Дублина приостановил полёты из-за дрона. Беспилотник кружил над лётным полем

Аэропорт Дублина на время приостанавливал полеты из-за дрона. Беспилотник обнаружили над летным полем 21 февраля.

«Из соображений безопасности мы временно приостановили полеты из-за подтвержденного обнаружения дрона над летным полем», — сообщила воздушная гавань в Twitter. Другие подробности инцидента не приводятся.

Через час аэропорт сообщил, что полеты возобновляются, и принес извинения за доставленные неудобства.

Ирландская авиакомпания Aer Lingus сообщила, что в расписании рейсов могут быть задержки.