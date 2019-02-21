Происшествия
Аэропорт Дублина приостановил полёты из-за дрона. Беспилотник кружил над лётным полем
Аэропорт Дублина на время приостанавливал полеты из-за дрона. Беспилотник обнаружили над летным полем 21 февраля.
«Из соображений безопасности мы временно приостановили полеты из-за подтвержденного обнаружения дрона над летным полем», — сообщила воздушная гавань в Twitter. Другие подробности инцидента не приводятся.
Через час аэропорт сообщил, что полеты возобновляются, и принес извинения за доставленные неудобства.
Ирландская авиакомпания Aer Lingus сообщила, что в расписании рейсов могут быть задержки.
Справка:
В ночь на 20 декабря лондонский аэропорт Гатвик приостановил все полеты из-за двух дронов. Полиция заявила, что запуск беспилотников был преднамеренным. В связи с произошедшим задержали двух человек. В начале января другой аэропорт британский столицы - Хитроу - приостановил отправку рейсов на час из-за дрона. После происшествий оба аэропорта заказали военные системы защиты от дронов.