Сбербанк онлайн. Банк может купить владельца «Афиши» и «Ленты.ру»

Сбербанк может быть заинтересован в покупке Rambler Group. Крупнейшая финансовая структура РФ уже ведет переговоры с медиахолдингом бизнесмена Александра Мамута.

Об этом 21 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Сумма сделки пока не называется, так как в Сбербанке до конца не определились с целесообразностью приобретения. Однако, по данным источника, за выступает президент Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис.

Сам банк пока официально никак не прокомментировал появившуюся информацию. В комментарии Reuters представители кредитного учреждения и медиахолдинга опровергли планируемое слияние.

«Информация о том, что Сбербанк покупает Rambler Group (или отдельные активы) не соответствует действительности. Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведет со Сбербанком о рефинансировании кредитов в банке "Траст"» – такой ответ дал источник, близкий к финансовому конгломерату.

Rambler Group принадлежит холдинг Rambler & Co, куда входят Rambler.ru, «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», киносети «Синема Парк» и «Формула кино».