В VI квартале Golden City осталось пять трехкомнатных квартир

Glorax Development

В жилом комплексе Golden City на намывных территориях Васильевского острова, который реализует компания Glorax Development, осталось всего пять трехкомнатных квартир площадью от 81 до 98 кв м.

Среди вариантов планировок – видовая угловая квартира с окнами на три стороны света, двумя лоджиями, двумя санузлами и гардеробной, а также квартира формата «евро» с просторной кухней-столовой. Стоимость последних трехкомнатных квартир в VI квартале стартует от 10 млн рублей.

Жилой комплекс Golden City расположен на намывных территориях Васильевского острова. Уникальное архитектурное решение, хорошая экология района, комплексные системы безопасности, благоустроенный двор с ландшафтным дизайном и интересные планировки квартир с видами на Финский залив делают Golden City одним из знаковых жилых комплексов Санкт-Петербурга.

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents