СМИ анонсировали возвращение защитника «Зенита» в ростовский клуб

Словенский защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля проведет весеннюю часть чемпионата в клубе «Ростов», за который уже выступал ранее. Об этом 21 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, ростовская команда возьмет словенского защитника «Зенита» в аренду до конца сезона.

В январе Мевля мог перейти в итальянский «Эмполи», но трансфер сорвался из-за ошибки в документах.

В нынешнем сезоне Мевля выходил на поле лишь в шести матчах чемпионата России. В конце января на его позицию «Зенит» приобрел у донецкого «Шахтера» футболиста сборной Украины Ярослава Ракицкого. При этом петербургский клуб не внес словенца в заявку для участия в матчах плей-офф Лиги Европы.

Защитник Миха Мевля родился 12 июня 1990 года. Воспитанник словенского клуба «Горица». В «Зенит» перешел в 2017 году из «Ростова». Контракт с ним подписан до 2021 года. Всего Мевля провел за петербургский клуб 44 матча, в которых забил один гол, получил семь желтых и одну красную карточку.