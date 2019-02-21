Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitter. Для этого потребовалось больше 140 символов

Twitter так и не предоставил властям информацию о локализации данных российских пользователей на территории РФ. Теперь в отношении сервиса микроблогов составлен протокол об административном правонарушении.

«Протокол составлен по статье 19.7 КоАП РФ («Непредставление сведений») в присутствии представителя Twitter в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России», – говорится в сообщении надзорного органа от 21 февраля.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в декабре прошлого года представители ведомства направили в адрес Twitter «соответствующий мотивированный запрос». Однако в ответ регулятор получил лишь отписки от сервиса микроблогов. «Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», – подчеркнули в ведомстве.