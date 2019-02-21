Лжеминёры подобрались к Смольному. После письма о бомбе на улице оказались постояльцы «Таврической»

От массовой рассылки сообщений о заминировании страдают не только петербуржцы, но и гости города. Постояльцы гостиницы «Таврическая» электронным письмом отправлены любоваться ближайшими достопримечательностями — Смольным собором и администрацией Северной столицы.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, около половины четвёртого 21 февраля персонал отеля отправил их на принудительную прогулку. Освободить номера пришлось после послания с типичным для последних дней содержанием. Среди вынужденных эвакуироваться оказались и активисты движения в защиту прав избирателей «Голос». Они собирались на встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой и покинуть «Таврическую» планировали позже.

В самом отеле уточнили, что подобное письмо получили впервые — до этого волна эвакуаций обходила их стороной.

Гостиница «Таврическая» расположена на Лафонской улице, 6. Постояльцев завлекают близостью Таврического дворца и сада, пятью минутами пешей прогулки от администрации города и области и Смольным собором практически перед окнами.

Рассылка сообщений о бомбах шестой день одолевает Петербург. Письма с подписью «Владимир Путин» приходят на электронные адреса школ, детских садов, торговых и бизнес-центров, вузов, больниц и гипермаркетов. Сегодня список эвакуирующихся пополнил Эрмитаж.