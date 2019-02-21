Автомобилистка осуждена за гибель пассажирки мотоцикла на Обводном. Смертельный поворот попал на видео

Московский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП с мотоциклом. Виновнице дали условный срок, испытательный срок, лишили водительских прав и взыскали моральную компенсацию.

Как сообщает 21 февраля пресс-служба прокуратуры Петербурга, в июле 2018 года девушка, приближаясь на автомобиле к регулируемому перекрестку набережной Обводного канала и Рыбинской улицы, повернула из средней полосы налево и столкнулась с мотоциклом, на котором ехали мужчина и его пассажирка. Последняя получила травмы, от которых затем скончалась в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

В отношении автомобилистки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). На заседании женщина полностью согласилась с предъявленным обвинением и раскаялась, отмечают в ведомстве.

Суд признал ее виновной и приговорил к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года, а также лишением прав на два года. Также с виновницы взыскали 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вот как описывали эту аварию очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Водитель «Ситроена» не убедился в безопасности маневра, при этом нарушил разметку (поворот налево только из крайнего левого ряда), поворачивал со среднего ряда, при этом на мигающий указатель поворота. Первый мотоцикл проскочил у него под носом, а второй пытался уйти от столкновения, однако водитель «Ситроена», заметив его в последний момент, вдарил по тормозам, что и привело к столкновению».

Момент столкновения попал на видео.