Житель Ярославля включил газ в квартире и ушел. Его обвинили в попытке взрыва

Житель многоэтажного дома в Ярославле получил уголовное дело за то, что открыл газ в квартире и ушел. Теперь ему придется объясняться за попытку устроить взрыв.

Мужчине 1973 года рождения вменяют покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, пишет 21 февраля РБК со ссылкой на РИА Новости.

О том, что на проспекте Фрунзе в Ярославле один из жильцов многоэтажного дома открыл газ и ушел, 14 февраля сообщили пользователи социальной сети «ВКонтакте». По словам пользователей соцсети и жителей дома, мужчина передал ключи от своей квартиры посетителям круглосуточной пекарни, назвал точный адрес и сообщил, что открыл в квартире газ. Посетители пекарни решили проверить слова мужчины, в квартире обнаружили, что он не врал, и вызвали газовую службу.

«На газовой плите были открыты все краны. Наши сотрудники отключили газовое оборудование, предотвратив угрозу взрыва», — рассказала порталу «Ярославль онлайн» советник гендиректора по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Ярославль» Марина Рау.

По словам жильцов дома, у мужчины были проблемы с алкоголем.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что после случившегося злоумышленник был помещен в психиатрическую больницу.