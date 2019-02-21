Происшествия
Петербуржец помогал донести до зрителя взрослые фото с детьми. Порноснимки сделали в Канаде
По подозрению в распространении порнографии с участием несовершеннолетних задержан житель Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти 21 февраля.
По версии полиции, 41-летний горожанин через мессенджер распространял снимки, сделанные в Канаде. На карточках порнографического содержания были запечатлены несовершеннолетние. Сотрудники правоохранительных органов североамериканской страны подтвердили аутентичность фотографий.
«В ходе обыска по месту жительства задержанного полицией изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — отметили в ГУ МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 УК РФ (хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в Интернете).