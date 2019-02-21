Взялись за старое. Наблюдатели недосчитались выбиравших президента

“Наблюдатели Петербурга” взялись за старое и обнаружили видео нарушений на прошлогодних выборах в Санкт-Петербурге. Изучая события почти годичной давности, они надеются добиться честности на будущей губернаторской и муниципальной кампаниях.

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В марте 2018 года в России прошли выборы президента. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой нарушений, которые могли бы поставить под сомнение результаты волеизъявления избирателей, на них не было, а выборы были одними из самых чистых в истории. С этим спустя почти 11 месяцев решили поспорить «Наблюдатели Петербурга», которые начали анализировать записи видеокамер с участков.

В феврале 2019 года петербургские наблюдатели начали отсматривать видео с избирательных участков, на которых год назад проходили выборы. Поводов заняться этим, казалось бы уже бесполезным, делом, у них обнаружилось несколько.

Во-первых, наблюдатели, люди, отдающие выборам свое свободное время, весной и летом 2018 года были заняты комплектованием участковых избирательных комиссий, сбором информации о жалобах и апелляциями в вышестоящие комиссии, получением самих видеозаписей с участков. Потом произошла смена главы Горизбиркома, затем смена губернатора. В промежутках активисты наблюдали на выборах в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Владимирской областях и Коми. В общем – время бежало быстро.

Другая причина – еще более понятная. В Северной столице почти 2 тысячи УИКов, где 18 марта 24 часа шла съемка с двух камер. Чтобы отсмотреть этот массив, группе людей понадобится несколько лет. Придумали, как упростить задачу активисты московского проекта «Считайте сами». Его создатель написал программу, которая позволяет ускорить видео в десятки раз, когда у избирательной урны никого нет. Когда же к ней подходит человек, скорость воспроизведения возвращается к базовой. Петербургские наблюдатели попросили коллегу помочь, и, как раз к февралю, адаптировали скрипт и алгоритм под местный формат видеозаписей. Теперь, когда появилась специальная программа, узнать, что происходило весь день на участке, можно всего за три часа.

«Первые же участки принесли сюрприз: разница в количестве подсчитанных по видео проголосовавших избирателей сильно отличается от официально зафиксированных итогов. Пока мы отработали видео с 13 участков с большой явкой. Итог неутешителен: явка, определенная по видео, совпала с официальной лишь на четырех из них. По остальным — обнаружены расхождения в сотни бюллетеней. То есть реально в сотни: 200—300—400—500», – поделились участники движения «Наблюдатели Петербурга» в своем телеграм-канале 12 февраля.

«Я смотрел видео с участков, расположенных на Петроградской стороне. Удивительно, но я заметил закономерность, что камеры будто специально были направлены так, чтобы не видно было, как люди кладут в урны бюллетени. Либо они были установлены слишком далеко, либо рядом с камерой висели флаги. В других районах такого не было», – рассказал »Фонтанке» наблюдатель Дмитрий Наумов.

Накануне планового визита в Петербург главы ЦИК Эллы Памфиловой для участия в совете председателей избирательных комиссий РФ волонтеры просмотрели видео с почти 40 УИКов. Одно из самых самых больших расхождений обнаружили на участке в Калининском районе на УИК №482. Там по итогам голосования была записана явка в 85 % (1876 человек). Но, по данным наблюдателей, в реальности на участок пришло минимум на 500 человек меньше. Интересно, что в день выборов в КПРФ писали со ссылкой на своего наблюдателя, что на этом участке не вывесили сведения об общем числе избирателей и количестве выданных бюллетеней. Позже данные все же были внесены в увеличенную копию протокола.

Смотреть видео с еще одного УИКа Калининского района №455 было не скучно, судя по пометкам наблюдателей в таблице, которую они составляют по итогам изучения кадров с выборов: «12:49 девушка опускает два бюллетеня. 14:51 молодой человек опускает несколько листов».

Изучив героев, наблюдатели выяснили, что один из «вбрасывающих» – председатель комиссии Андрей Анатольевич Сокиркин, по совместительству – помощник депутата городского парламента от партии "Единая Россия" Галины Назаровой. Девушка – секретарь комиссии Юлия Кунь (на данный момент она возглавляет УИК).

«Фонтанка» попыталась дозвониться до депутата Назаровой, чтобы выяснить, знала ли она о действиях своего подчиненного, однако та не взяла трубку. По городскому телефону, указанному в справочнике ЗакСа, сам Сокиркин не ответил. На данный момент он уже не является председателем участковой комиссии и состоит в составе резервного набора, в случае чего – его могут снова привлечь к выборам.

Еще одно интересное видео с УИК №1613 Петроградского района – там четко видно, как мужчина в оливковой куртке за день не менее трех раз пришел на участок проголосовать.

На УИК №334 Выборгского района дважды заметили одну и ту же девушку. А в помещении УИКа №2008 в Пушкинском районе 15 минут не было света (явка там расходится на 200 голосов). Что-то похожее зафиксировано наблюдателями почти на каждом участке, где разошлись данные о явке.

О том, что на выборы в марте 2018 года в Петербурге в реальности пришло минимум на 10% меньше избирателей, чем зафиксировано в протоколах, ранее сообщали и в штабе политика Алексея Навального. Он не смог стать кандидатом на этой кампании и призвал своих сторонников прийти наблюдателями на участки. В руках у каждого навальниста 18 марта был счетчик. По итогам петербургский штаб отчитался о явке 53%. Официальные данные по Петербургу – 63,87 % (2 млн 313 тысяч 458).

О махинациях с явкой раньше писала и «Фонтанка» : из Петербурга 18 марта «открепилось» более 100 тысяч человек, и, как стало ясно в день голосования, немалая часть из них не по своей воле. На участки в течение дня голосования приходили люди, которые не могли найти себя в списках и узнавали, что якобы подали заявление о голосовании в других регионах и даже странах. Элла Памфилова в ответ на жалобы и публикации СМИ обещала устроить масштабные проверки в Северной столице с привлечением правоохранительных органов. Однако ни одного уголовного или даже административного дела возбуждено не было. Зато глава Горизбиркома Виктор Панкевич лишился своего поста, но почти сразу перешел работать в полпредство.

О фальсификации явки уже после выборов заявили и в движении «Голос». Как подсчитали, изучив видео, специалисты по наблюдению за выборами, минимум в пяти регионах (Кемеровская область, Краснодарский край, Дагестан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия) явка была завышена на 100 тысяч человек.

Петербургские наблюдатели будут изучать видео с участков еще минимум месяц: «Мы хотим проверить, насколько масштабными были фальсификации на прошлогодних выборах, в первую очередь вбросы, во вторую карусели. Довести всю эту информацию до всех участников избирательного процесса. И понять, каким образом оперативно выявлять и пресекать подобные фальсификации в сентябре 2019 года».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»