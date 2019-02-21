«Действительно, это стыд». Володин предложил публиковать сомнительные заявления депутатов на сайте Госдумы

Давать публичную оценку сомнительным высказываниям депутатов и публиковать их для всеобщего обозрения на сайте парламента предложил 21 февраля председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его мнению, лидеры фракций должны реагировать на подобное поведение коллег.

Спикер таким образом отреагировал на выступление депутата от ЛДПР Василия Власова, обратившего внимание на то, с какой скоростью тиражируются в новостном пространстве сомнительные заявления народных избранников. «Первый день после послания президента Федеральному собранию, и какая сегодня главная новость, связанная с Госдумой? Можете зайти и посмотреть: "В Госдуме назвали грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах", – заявил Власов. – Хорошие инициативы, хорошие законопроекты в Госдуме просто замыливаются такими [высказываниями]», – цитирует Власова ТАСС.

«Действительно, это стыд – то, что мы сегодня видим [в новостях], исходя из заявлений некоторых наших депутатов», – согласился Володин.

«Конечно, когда мы с вами будем размещать на сайте такие заявления, с ними будут знакомиться избиратели. Это, с одной стороны, дисциплинирует и, если хотите, подтолкнет к тому, чтобы больше думали прежде, чем делали заявления, было больше политической культуры, самообразования», — приводит заявление Володина на заседании парламента «Интерфакс».

Ранее депутат от фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ Сергей Казанков подготовил проект закона, который предусматривает административное наказание за «оскорбительное и неуважительное отношение к избирателям» со стороны чиновников.

Государственным служащим в будущем придется выплатить от 10 до 30 тысяч рублей штрафа за неподобающие реплики об избирателях. В случае повторного нарушения закона или за особо резкие замечания чиновники даже могут лишиться работы, а также получить запрет занимать определенные должности на срок до трех лет.