Польша хочет возродить национальный автобренд. И это будет электромобиль

Польша несомненно играет заметную роль в электрификации европейского автотранспорта, в основном за счет производства автомобильных аккумуляторов и батарей для электрокаров. В скором времени эта роль должна возрасти еще больше, поскольку южнокорейский концерн LG выбрал именно Польшу для строительства своего завода. Завод будет основным поставщиком батарей для электромобилей практически всех европейских автомобильных марок.

Но этого гордым полякам мало. Компания ElectroMobility Poland SA объявила, что намерена возродить собственный польский автобренд, сообщает Euractiv. По словам представителя ElectroMobility Poland, страна представляет собой «крупнейший внутренний рынок в Европе без собственного национального бренда».

А посему ElectroMobility Poland собирается создать не просто автомобиль, а с прицелом на будущее – электрический автомобиль, к тому же «с учетом потребностей польских клиентов с точки зрения цены, аксессуаров и параметров», при этом он будет привлекательным и для покупателей из других стран. Пока проект, судя по всему, находится на ранней стадии. Эксперты оценивают объем вложений в него на уровне одного миллиарда евро.

Создание еще одной марки электромобилей это, конечно, отличная новость для защитников окружающей среды, но, как предупреждают эксперты, само производство электромобилей и компонентов к ним требует большого количества энергии. При этом в Польше до сих пор большинство электростанций работает по самой старой технологии – на угле. Другими словами, для производства «чистых» автомобилей пока придется использовать «грязные» технологии, хотя процесс перехода на более современные технологии, включая солнечную и ветровую энергетику, идет полным ходом.

Польша производила собственные автомобили до 2002 года, когда единственный завод Fabryka Samochodow Osobowych (FSO) полностью перешел на сборку южнокорейских Daewoo. А началась история FSO в 1948 году с производства по лицензии советского автомобиля ГАЗ М20 «Победа», который был переименован для польского рынка в Warszawa и оставался в производстве, по данным «Википедии», с 1951 по 1973 годы.

Видео: YouTube/Vrele Gume TV kanal

Параллельно в 1965 году на заводе было налажено производство Fiat по итальянской лицензии. Polski Fiat 125p был аналогом советской «трешки» Жигулей, поскольку «происходили» они одного и того же автомобиля. В дополнение к «большому Фиату» был выпущен ставший колоссально популярным Fiat 126p, получивший в народе прозвище Maluch («Малюх»), что в переводе, понятно, означает «малыш».

Видео: YouTube/MARTINRAPID

В 1978 году FSO наконец представило то, что можно считать настоящим польским национальным автомобилем, – хэтчбэк Polonez. Машину создали на основе Fiat, но дизайн был полностью польским. Производство «Полонезов» продолжалось с перерывами до 2002 года.

И вот теперь настоящий польский автомобиль может появиться на свет снова. Компания ElectroMobility Poland SA была основана в 2016 году по инициативе четырех польских энергетических концернов: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA. Предназначение новой компании было определено как «представлять Польшу в эпоху электромобильности». Основной целью ElectroMobility Poland является разработка транспортного средства, отвечающего всем современным требованиям, но при этом созданного с максимальным участием польских инженеров.