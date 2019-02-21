Выгнали из «Единой России» за «вызывающее поведение». Пьяный дебош в ресторане стоил астраханскому единороссу членства в партии

Президиум генерального совета «Единой России» аннулировал членский билет депутата гордумы Астрахани Владимира Сухарева, который буянил в ресторане, прикрываясь при этом удостоверением. В партии посчитали, что поведение народного избранника «наносит репутационный ущерб».

«Ваше вызывающее, я мягко выражаюсь, поведение, сам факт вашего появления в публичном месте в непотребном состоянии наносит репутационный ущерб партии. Мы не единожды предупреждали, что такое поведение будет наказываться», – цитирует 21 февраля заявление секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака на заседании комиссии по этике Znak.com.

Сухарев, в свою очередь, признал свою вину, отметив, что подвел единороссов, семью и себя самого. Однако комиссия по этике не оценила раскаяния своего уже бывшего члена.

Напомним, что в ночь на 10 февраля астраханский единоросс так активно отдыхал в одном из ресторанов города, что его задержала полиция. По словам посетителей увеселительного заведения, депутат приставал к ним и вел себя агрессивно. Когда его попытались успокоить, он стал всем показывать свои «корочки». В отношении Сухарева возбудили дело по статье 20.21 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Комиссия по этике появилась в «Единой России» в декабре прошлого года. В нее вошли депутаты «с кристально чистой репутацией», а возглавила новый орган первая женщина-космонавт и по совместительству единоросс Валентина Терешкова. Задача комиссии – рассматривать инциденты с участием членов этой политической силы.