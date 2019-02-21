Условия послабления для застройщиков по эскроу-счетам необходимо прояснить

ЗАО «Ленстройтрест»

Инициатива Минстроя по освобождению от перехода на эскроу-счета объектов, готовых не менее чем на 30%, призвана помочь застройщикам перейти на работу по новым правилам, однако необходимо прояснить методику расчета готовности объектов. Таким мнением поделилась генеральный директор АО «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

Согласно принятым поправкам к законодательству о долевом строительстве, с 1 июля 2019 года дольщики должны будут переводить деньги за квартиры на эскроу-счета, а застройщики перейдут на проектное финансирование объектов. Однако в начале 2019 года Минстрой РФ разработал проект методики с критериями, которые позволят достроить часть проектов по привычной схеме. Два основных критерия — степень готовности объекта и количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ).

В середине февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что Минстрой планирует разрешить достраивать по старым правилам жилые объекты, которые возведены не менее чем на 30%. Решение о необходимом количестве заключенных ДДУ власти планируют принять в ближайшее время.

«Освобождение от перехода на эскроу-счета объектов, готовых не менее чем на 30% призвано помочь застройщикам перейти на работу по новым правилам. Однако на данный момент неясно, как именно будет рассчитываться готовность объекта. В начале февраля Рабочая группа по развитию градостроительной деятельности СРО А «Объединение строителей СПб» подготовила и направила в Минстрой РФ предложения по внесению изменений в проект методики, разработанной ведомством. Надеемся, что мнения и пожелания профессионального сообщества будут услышаны», — сообщила генеральный директор ГК «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

Переход на проектное финансирование приведет к росту себестоимости проектов. По оценкам Валерии Малышевой, при работе по счетам эскроу компании в среднем будут платить как минимум на 4-5 тысяч рублей больше с каждого квадратного метра. В результате нововведений цены на жилье могут вырасти примерно на 10-15% в зависимости от класса жилья и региона. Если с 1 июля на проектное финансирование перейдут не все, а часть проектов, то средние цены на рынке вырастут не так быстро.

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