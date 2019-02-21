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Бизнес
21.02.2019 15:21
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«Газпром нефть» увеличила в 2018 году чистую прибыль почти в 1,5 раза, а выручку на треть

ПАО «Газпром нефть» увеличило свою чистую прибыль на 48,7%, а выручка выросла за год на 28,7%. Это следует из опубликованных сегодня, 21 февраля, данных финансовой отчетности компании за 2018 год.

Годовая выручка «Газпром нефти» составила 2,49 трлн рублей, а чистая прибыль, относящаяся к акционерам, – 376,7 млрд рублей. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) вырос на 45,1% по сравнению с 2017 годом — до 799,5 млрд руб.

Росту финансовых показателей способствовали, подчеркивают в компании, благоприятная ценовая конъюнктура, повышение операционной эффективности и рост добычи на Новопортовском, Приразломном и Восточно-Мессояхском месторождениях. Завершение основных инфраструктурных инвестиций на крупных проектах в добыче обеспечили «Газпром нефти» в 2018 году увеличение свободного денежного потока в два с половиной раза — до 162 млрд рублей.

Компания сохранила свое место в тройке российских лидеров по добыче углеводородов — за счет увеличения добычи и доли «Газпром нефти» в компании «Арктикгаз» с 46,67% до 50%.

Годовой объем переработки на собственных заводах «Газпром нефти» и перерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,9 млн тонн, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Суточные продажи бензина на АЗС «Газпром нефти» выросли за год до 20,7 тонны в сутки, или на 3,3%.

Основной акционер "Газпром нефти" – ПАО «Газпром» (95,68%). ООО «ГПН-Финанс» принадлежит 0,49%, у других акционеров и в свободном обращении – 3,83% акций.

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