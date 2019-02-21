Петербургские таксисты проиграли спор с Пулково из-за правил парковки

Петербургское УФАС рассмотрело 17 жалоб недовольных таксистов на правила в аэропорту Пулково. С декабря 2018-го в воздушной гавани изменили условия повторного въезда в зону посадки и высадки пассажиров у центрального пассажирского терминала. Только через 30 минут после выезда из этой зоны возможно повторно въехать туда бесплатно, и для таксомоторов это кажется вечностью.

Плата за повторный въезд в течение получаса составляет 700 рублей. Поэтому если такой заказ поступает через 15 минут, то таксист либо вынужден заплатить эту сумму и забрать пассажира, либо должен отказаться от заказа и уехать в город пустым, либо ждать 30 минут, чтобы въехать в эту зону бесплатно. Ограничение не распространяется на «свою» службу такси аэропорта.

«Однако никто из заявителей не сообщает, что он как индивидуальный предприниматель либо организация, которой он оказывает услуги, обращались к оператору Пулково за заключением договора, позволяющего бесплатно и без ограничения по времени заезжать на территорию аэропорта. Информация, свидетельствующая об отказе ВВСС в заключении подобного договора, также отсутствует», – отметили в УФАС.

И не усмотрели в действиях аэропорта признаков нарушения антимонопольного законодательства.